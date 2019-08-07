شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة من كندا: موضوع زواجى من محمد رمضان سخيف ومش محتاج رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة حلا شيحة الأخبار التى ترددت مؤخراً عن زواجها بالفنان محمد رمضان، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن ما تم نشره ليس له أى أساس من الصحة، والموضوع مش مستاهل الرد عليه".

وأضافت حلا أنها حاليا فى كندا تقضى إجازة الصيف مع أولادها، وتستمر إلى بعد العيد وتعود إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى.

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حلا شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.