- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن سر لقاء محمد رمضان بوالدة رامى مالك وأيمن منصور فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا النجم محمد رمضان بالولايات المتحدة الأمريكية بصحبة شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، بعد تكريمه من إحدى المؤسسات هناك أمس الأول، وخلال تواجده ألتقى بالسيدة ليندا والدة النجم العالمى رامى مالك الحاصل على جائزة الأوسكار، حيث كانت إحدى المكرمات هناك أيضا، وتواجد هناك الفنان الكوميدى الشاب أيمن منصور، والذى يتواجد هناك منذ فترة، حيث يعمل على إقامة الحفلات وتوزيع الأفلام المصرية بالولايات الأمريكية.
وكان فى استقبالهم فى الحفل السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس، والتى كرمت هى الأخرى فى الحفل أيضا.
وينشر ”الخليج 365”، عدة صور جمعت هؤلاء فى الاحتفالية التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر عودة "رمضان" من هناك مساء بعد غدا الخميس، لاستكمال نشاطه الفنى بمصر.
محمد رمضان والسفيرة لمياء مخيمر وأيمن منصور
محمد رمضان وأيمن منصور
كانت هذه تفاصيل خبر سر لقاء محمد رمضان بوالدة رامى مالك وأيمن منصور فى أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.