ليالي الصيفية| كارمن سليمان وزوجها وسط البحر وكرارة وهشام ماجد ومي سليم في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر. "الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:



مصطفى جاد

نشر الملحن مصطفى جاد صورة تجمعه بزوجته المطربة كارمن سليمان وابنيهما زين في وسط المياه، وعلق: "العائلة أولا".

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة صورة له في الساحل الشمالي على البحر: "صباح الفل من أحلى مكان في العالم".

مكسيم خليل

نشر الفنان مكسيم خليل صورة سيلفي له وسط مياه البحر، وعلق عليها: "كيف الناس الطيبة؟ يسعد أوقاتكم".

جنى دياب

نشرت جنى دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها خلال تواجدها في إسبانيا.

كنزي دياب

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها وسط الصحراء، وأخرى مع صديق لها أمام البحر.

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سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة لها وهي ترتدي فستانا أمام البحر في تركيا.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة لها أمام البحر في بورت بانوس بإسبانيا.

فريال يوسف

نشرت الفنانة فريال يوسف صورة لها من داخل أحد المطاعم المطلة على البحر في موناكو بفرنسا.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها من إجازتها التي تقضيها في الساحل الشمالي.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة له من إجازته التي يقضيها في الساحل الشمالي.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة لها من إجازته التي يقضيها في كابري في إيطاليا.