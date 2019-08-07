بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
رحلت منذ قليل السيدة زهيرة أرملة الفنان الراحل سيد زيان، بعد صراع طويل مع المرض.
وكانت أرملة الفنان قد تعرضت لأزمة صحية خلال الأشهر الأخيرة، وتم وضعها تحت الملاحظة لفترة طويلة بأحد مستشفيات القاهرة.
ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة ظهر اليوم بالسويس، بينما لم يحدد موعد العزاء.
يذكر أن أرملة الفنان الراحل لديها منه 5 أبناء وهم منى، ومحمد، وسامية، وحنان، وإيمان.
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