طافش وإدوارد يمارسان اليوجا وسيرين تأكل الأيس كريم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تضع المكياج.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة رياضية تمارس اليوجا.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

سيرين عبدالنور

نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة أظهرتها تأكل الأيس كريم بسيارتها.

إدوارد

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نشر الفنان إدوراد صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها يمارس رياضة اليوجا.

آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بتقنية الأبيض والأسود يرتدي نظارة شمس.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

نجوى كرم

نشرت المطربة نجوى كرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

جيهان علامة

نشرت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

أحمد إبراهيم

نشر الموزع أحمد إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جمعته بطفليه، وعلق على الصورة قائلاً: "يكفيني من الدنيا ابتسامة من أحب".