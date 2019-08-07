تركي اَل الشيخ يكشف عن ضم شيكو لناديه الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
نشر المستشار تركي اَل الشيخ، عبر حسابه على إنستجرام صورة للفنان شيكو وهو يحمل تي شيرت ناديه الجديد "ألميريا".
وعلق "تركي" على الصورة قائلًا: "صفقة النادي الجديدة"
وكان تركي اَل الشيخ كشف في وقت سابق عن شرائه نادي ألميريا الإسباني، وذلك بعد قيامه ببيع نادي بيراميدز.
تأسس نادي الميريا في 28 يونيو 2001، إثر دمج ناديي آلمريا وديبورتيفو آلمريا، اللذان يمثلا مدينة آلميريا، ويلعب الفريق الأول في دورجة الدرجة الثانية الإسباني، ويخوض مبارياته الرسمية على ملعب مديترنيانو والذي يعني "البحر المتوسط"، حيث تم افتتاحه عام 2004، ويتسع لحوالي 20 ألف مشجع.
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