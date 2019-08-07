بعد عرضه في رمضان.. تعرف على قصة تغيير تتر مسلسل حكايتي من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الروائية نور عبدالمجيد، عبر حسابها على فيسبوك، صورة من تتر مسلسل حكايتي، للفنانة ياسمين صبري، بعد تغييره، تضمن كتابة اسمها على التتر.

التتر بعد تغييره يتضمن جملة: "فكرة المسلسل مستوحاه من (لاسكالا) للمؤلفة نور عبدالمجيد".

وشكرت عبدالمجيد، حسام شوقي، الذي تولى الإشراف العام على المسلسل، إذ كتبت: "أشكر الأستاذ حسام شوقي، سينرجي، لأنه ساند الحق وتحرى الحقيقة دون مجاملة لأحد أو محاباة، الحق دوما ينتصر".

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وسبق أن كتبت عبدالمجيد، قبل يومين: "ولا بد للحق أن ينتصر، سأبقى أذكر ذاك الصباح الذي حادثني فيه الأستاذ حسام شوقي ممثل شركة سينرچي للإنتاج، حين التقينا بعدها وتحادثنا، أخبرني أنها ابدا ليست مسؤولية أي شركة إنتاج أن تتحرى مصادر الأوراق التي يقدمها كاتبي السيناريو و مؤلفي القصص، أخبرته إني أعلم و أؤمن بهذا، فأنا مع كل عقد أوقعه على نشر رواية في دار نشر أوافق على بند صريح بأني وحدي المسؤولة عن ظهور أي شخص يدعي أنها روايته أو قصته، كان هادئا ووعدني أن يقدم رواية لاسكالا إلى لجنة قراءة محايدة و لننتظر القرار، منذ أيام حادثني والتقينا ليخبرني إن لجنة محايدة مكونة من 3 أشخاص اجمعوا جميعهم على صحة أقوالي، الحق ينتصر دوما".

بداية القصة، كانت مع منتصف شهر رمضان، حين كتبت عبدالمجيد: "مسلسل حكايتي الذي يعرض الآن هو مسخة من روايتي لاسكالا، داليدا في المسلسل هي يسر الغندور في الرواية، صوفيا أمها الفرنسية هي ناتاشا بافلوف، سليمان شديد الطاهر هو بهجت الغندور، سليم شديد الطاهر هو عصمت الغندور، نادر ابن عم داليدا هو فريد ابن عم يسر، على البارون هو عزيز الفوال، خلود هي خديجة فريدة عسل هي إليزابيتا بوسكيمي، زوجة سليمان الطاهر هي قدرية، الخان بدلا عن دمرو، الإسكندرية بدلا عن إيطاليا، هروب داليدا من الخان إلى الأسكندرية هو هروب يسر من دمرو إلى إيطاليا، لأنهم لم يجدوا من تجيد رقص الباليه والسباحة والغناء جعلوها مصممة أزياء، حتى حادث محاولة الإعتداء على يسر على مركب الهجرة جعلوه فى ميكروباص، لاسكالا عام من الكتابة والألم، وُلدت هذه الرواية على أرض مصر وعلى أرضها سُرقت، وعلى أرضها أتقدم إلى القضاء".

يذكر أن مسلسل حكايتي، عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة ياسمين صبري وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد وأحمد صلاح حسني، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق نجاحا كبيرا، ويعاد عرضه حاليا على قناة on e.