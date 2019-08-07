بالصور: تحطم طائرة مغنية شهيرة ونجاة طاقمها بأعجوبة

تعرّضت طائرة خاصة بالمغنية الأمريكية أليشيا بييث مور، وتشتهر باسمها الفني بينك، إلى حادث في الدنمارك، وكان على متنها مدير أعمالها وطاقمها، حيث تحطمت الطائرة في مدرج المطار واشتعلت فيها النيران، بعد حفلها في مدينة أوسلو بالنرويج، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
وفي الصور التي نشرتها الصحيفة، يمكن رؤية الطائرة المحطمة، وقد تدمر أحد جانبيها بشكل كبير، بالإضافة إلى آثار اشتعال النيران بها.
وجاء في ”ديلي ميل“، أن مدير أعمال بينك وطاقهما كانوا من بين 10 ركاب، لكن الحظ كان حليفهم، حيث نجوا من الحادث بأعجوبة دون إصابات، وحتى الآن، لم يتم الكشف عن سبب الحادث وأي تفاصيل تتعلق بالمغنية الأمريكية.
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