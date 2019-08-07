أحلام تكشف تفاصيل علاج فجر السعيد في الخارج

العلاقة القوية التي تجمع الفنانة أحلام بصديقتها الإعلامية فجر السعيد جعلت الفنانة أحلام تتوجه برفقة صديقتها للخارج لتتم العلاج وتقديمها الدعم المعنوي بالتواجد إلى جانبها طوال فترة العلاج.

شاركت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام صورة للإعلامية فجر السعيد كاشفة تفاصيل علاجها في الخارج بعدما أمر أمير دولة الكويت بعلاجها في لندن تعاطفاً منه مع وضعها الصحي وقد أرفقت الفنانة أحلام صورة زميلتها على انستقرام بتفاصيل وضعها قائلة:

“هذه المرأه القويه الجباره المحنكه اعلامياً وسياسياً وكاتبه ترفع لها القبعات التي كل ما اشاهدها تتعافى امام عيني ولو ببطىء اشعر بالفخر اني عرفتها في يوم من الايام”.

وأضافت “أشعر بالفخر بانها صديقتي الصدوقه وتوأمي. اشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وباذن واحد احد اوعدها واعدكم بانها ستعود ولو طوّلت الغيبه انا انتظرك”.

تدور أحداث الوضع الصحي للإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد دخولها المستشفى من أجل تكميم المعدة وتحويل مسار لتتسبب لها العملية بنزيف حاد وتوقف مفاجئ للقلب بعد تعرضها لتسمم في الدم مع العلمم أن الصفحة الرسمية للإعلامية فجر السعيد كذبت هذه التفاصيل.