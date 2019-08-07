محمد عاشور: "سحر الأحلام" يحس الشباب للاهتمام والحفاظ على مصر

أعرب الفنان الشاب محمد عاشور، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "سحر الأحلام"، لافتًا إلى أن كواليس العرض كانت تجمعها روح الفكاههة والتعاون بين فريق العمل بأكمله.
وأكد "عاشور" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه جاء ترشيحه إلى انه جاء ترشيحة إلى العمل من خلال المخرج حسام عطا، واضاف أنهم استعدوا في البروفات لمدة عام كامل حتى يظهر العرض أمام الجمهور المشاه بهذا الشكل المشرف.
وتابع :"دكتور حسام عطا لديه
وعن الدور الذي يجسده خلال "سحر الأحلام" قال :" في الحقيقة أنا من أحد أعضاء الكوكا وهي سرد الأحداث التي يواجهها"حسن" الذي يجسده الفنان مجدي فكري خلال العرض ومساعدة ملك الجن، كما أن العرض يحتوي على 30مشهد ويستمر على خشبة المسرح ساعتين وهما بالطبع إرهاق كبير على الممثل".
وعن الرسالة التي يوجهها العرض للجمهور قال :"في الحقيقة العرض يوجه رسالة أن مصر كانت مخطوفة قبل أحداث ثورة يناير ولكن بعد الثورة عادت مصر إلى مواطنيها وهي رسالة للحفاظ على البلد والإهتمام بها، بالإضافة إلى إنعكاس سلوكيات الشباب في الشارع المصري في الوقت الحالي".
وعن الشخصية الذي يتمنى تقديمها قال :"بصراحة أنا جسدت العديد من الشخصيات على خشبة المسرح وأفضل الكوميدي دائمًا ولكن الذي لم أجسده حتى الأن واتمنى تقديمه خلال الفترة المقبلة هو السايكو".
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