شاهدوا.. نجمة خليجية تصدم الجميع بظهورها منهارة في بث مباشر بعد تعرضها لحادث سير مروع

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:51 صباحاً - أحدثت نجمة المواقع السعودية مشاعل التركي ضجة كبيرة في أوساط متابعي حسابات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في بث مباشر بعد تعرضها لحادث سير مروع.

وسمع صوتها في المقطع المصور وهي تبكي منهارة ومتوجهة بالدعاء ضد من تسبب بالحادث.

وتمنت له الموت وفقدان أمه له من خلال انقلاب سيارته في حادث مروع. وصدمت ردة فعلها المتابعين الذين ابدوا استغرابهم قدرتها على الظهور عبر مواقع التواصل فيما تعرضت سيارتها للتحطم.



وكتبوا في تعلقياتهم: “هي عاملة حادث يعني؟ طيب كيف فيها حيل تحكي؟” و”استغفر الله ربي ليش تدعي الحمدلله انه ماكو خسارة أرواح. كلشي يتعوض شنو هالتفاهة والله اعلم بحال الرجال بعدين هي حديدة شنو قيمتها تحت روح إنسان؟” و”كلشي صار علني وتصوير!”.

وتناقل المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 14 ألف مشاهدة في الساعات الأولى بعد نشره.