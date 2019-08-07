راهن على زوجته بعد نفاذ أمواله وترك أصدقاءه يغتصبونها جماعياً

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:51 صباحاً - بعد نفاذ أمواله ونتيجة إدمانه على الميسر، قام ​رجل هندي​ بالمراهنة على زوجته وعندما خسر الرهان سمح لصديقه وأقربائه باغتصابها جماعياً، وفرت الضحية إلى منزل عمها بعد الاغتصاب الوحشي، ولكن زوجها تبعها وأقر بأنه كان مخطئًا ونادمًا على ما فعل.

وعندما وافقت الزوجة على الرجوع إلى المنزل مع زوجها بعد سماع اعتذاره، استقلت سيارته وتوجها إلى المنزل، ولكن الزوج أوقف السيارة، ثم يظهر أصدقاؤه واغتصبوها مرة أخرى.

ووفقًا للتقارير المحلية، كان الزوج مخموراً بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وفي البداية، رفض ضباط الشرطة في المركز الأمني تسجيل بلاغ ​الاغتصاب الجماعي​ الذي تقدمت به الضحية، لكنهم سجلوه في نهاية المطاف بعد أن لجأت السيدة إلى محكمة محلية.