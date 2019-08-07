علاقة جديدة تجمع ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:51 صباحاً - ذكرت مجلة “pagesix” في عددها الأخير عن إحتمال وجود علاقة جديدة بين الممثلة الأميركية ​ليندسي لوهان​ وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت المجلة التابعة لصحيفة “نيويورك بوست” الإنتباه إلى أن الطرفين يعرفان بعضهما البعض منذ عام تقريباً إذ تعرفا في سباق الجائزة الكبرى للـ Formula one العام الماضي.

وتحدثت عن شائعات تطالهما في الفترة الأخيرة وهي أنّ ابن سلمان أخذ لوهان في جولة سياحية بطائرته الخاصة، وقدّم لها الكثير من الهدايا الثمينة.

وأكد مصدر مقرّب للمجلة أن ابن سلمان يقدّم لها بطاقات ائتمان.

فيما كشف أصدقاء لوهان عن أنها تبادلت مع ولي العهد محادثات نصية عبر الهاتف، متفاخرين بصداقتهما الجديدة.