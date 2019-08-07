12 عرضا مسرحيا خلال عيد الأضحى في مصر

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح المصري، إن هناك ١٢ عرضاً مسرحياً مصرياً، بعضها جديد والآخر قديم مستمر، ستُعرَض في فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ستستضيف هذه العروض، ضمن خطة "البيت الفني" التي تستهدف الوصول بأعمال الفن الرابع إلى أكبر عدد من المناطق والجمهور.

وتواصل فرقة المسرح القومي عرضها الجديد "المتفائل" عن رواية "كانديد" للفيلسوف والأديب الفرنسي فولتير، وهي من إعداد وإخراج إسلام إمام، وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، فضلاً عن سوسن ربيع، وكثير من نجوم الفرقة.

في المقابل تقدّم فرقة مسرح "الغد" عرض "الحادثة"، من تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان، وبطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، وفتحي الجارحي.

وتنظم فرقة مسرح "الطليعة" عرضين على قاعتيها في مسرح العتبة، حيث تقدّم في قاعة "زكي طليمات"عملها الفني "يوم أن قتلوا الغناء"، من تأليف محمود جمال حديني، وإخراج تامر كرم، وبطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، ألحان فؤاد، بينما تشهد قاعة "صلاح عبدالصبور" عرض "نوح الحمام" وهو من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، بطولة سوين ربيع، حاتم عزت، نشوى حسن، وأحمد مجدي.

أما فرقة مسرح "الشباب" فلها عرضان من إنتاجها، الأول في المسرح العائم الصغير بالمنيل، تحت عنوان "بيت الأشباح" وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك".

في المقابل يُقام على مسرح "ملك برمسيس" عرض "مترو"، من تأليف محمد فضل، إخراج عادل رأفت، وبطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي، وأحمد عمار.

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وللأطفال، تنظم فرقة مسرح القاهرة للعرائس على ركحها عرض "رحلة الزمن الجميل"، تأليف وأشعار يحيى زكريا، فكرة وإخراج محمد نور.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدّم على مسرح "ميامي" عرض "زهرة اللوتس" من تأليف طارق مرسي، وإخراج محمد حجاج، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وفادي خفاجة.

وتشارك فرقة مسرح "الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة، حيث تقدّم "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، والعمل من تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، وبطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، ومريم نصر.

بينما تُعرَض "أوبرا بنت عربي" على مسرح "السلام" وهي من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي، وبطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، وهاني عبدالحي.

في محافظة الإسكندرية، وتحديداً على مسرح "بيرم التونسي" بالشاطبي، يُقام عرض "حكايات السندباد"، تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، وبطولة هيثم محمد ، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع.

وتشهد محافظة البحر الأحمر عرض "ولاد البلد" لفرقة المسرح الحديث، وتحديداً في ممشى النصر بالغردقة، ضمن خطة تجوال عروض "البيت الفني".

العمل من تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، و من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف ومجموعة من الممثلين الشبان.



