زوج أنغام ينشر صورة جديدة مع أولاده

نشر الموزع أحمد إبراهيم صورة مع أولاده من زوجته الأولى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد إبراهيم على الصورة قائلاََ: "يكفينى من الدنيا ابتسامة من احب #مالك عيسي #احمدابراهيم".

وكان أحمد إبراهيم أثار جدلا واسعا بعد اعلانه الزواج من الفنانة انغام، حيث دفع ذلك الزوجة طلب الطلاق منه.

كما تسببت هذه الزيجة فى قطع العلاقات بين انغام واصالة التي كانت إحدى الصديقات المقربات، حيث تربط أصالة وزوجة أحمد إبراهيم الأولى صلة قرابة وهو الأمر الذى رأته أصالة نوعا من الخيانة من جانب أنغام.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :

أنغام تُحيِّر الجمهور بتناقُض تصرّفاتها مع أحمد ابراهيم

الموزع أحمد إبراهيم يعود لزوجته الأولى ياسمين عيسى