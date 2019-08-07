شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى فى الحج وتطلب السماح.. هل تسامحها إليسا بعد خلافهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة أمل حجازى صباح اليوم الثلاثاء فى الأراضى السعودية عبر فيديو لها، وهى تستعد لأداء فريضة الحج، وطالبت الجميع بأن يسامحها فى إشارة منها للرغبة فى فتح صفحة جديدة خالية من المشاكل والمصالحة مع كل المحيطين بها.

ويبدو أن أمل حجازى تبادر بروح المحبة والطمأنينة لكل من حولها، خاصة أنها طلبت "المسامحة" من كل شخص أخطأت فى حقه بقصد أو بدون قصد، عندما توجهت برسالة مؤثرة لمتابعيها والمقربين منها وقالت نصا: أطلب من كل شخص أخطأت فى حقه بدون قصد أو بقد ان يسامحنى، كما شكرت الله على النعم التى تنعم بها.





والسؤال الذى يشغل بال الجمهور حاليًا.. هل تسامح إليسا أمل حجازى على فعلتها وتعفو عنها؟، خاصة أن هناك خلافًا قديمًا جمع الاثنين منذ عام 2011، بعدما اتهمت أمل حجازي اليسا بأنها استولت على إعلان، كان من المفروض أن تقدمه هى، لإحدى شركات المجوهرات، وانتقدت أمل إليسا وقتها بشكل لاذع على إحدى القنوات الفضائية فى لبنان، واستمر النزاع بينهما حتى وقتنا هذا.

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يشار إلى أن أمل حجازى اعتزلت الغناء العام الماضى، واتجهت لتقديم أغانى دينية وأخرها أغنية "لبيك اللهم لبيك".