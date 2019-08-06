شاهد: ميريام فارس تشعل الأجواء بتصرفها مع معجبة سعودية على خشبة المسرح

بشكل غير مقصود، أشعلت النجمة اللبنانية ميريام فارس حالة من الجدل بسبب نشرها مقطع فيديو يعود تاريخه إلى قبل عام ونصف، وتظهر فيه برفقة فتاة مراهقة سعودية اعتلت المسرح خلال إحدى حفلاتها.

ورغم أن ميريام فارس نشرت المقطع معنوناً باسم “ميريام فارس تتعلم الرقص السعودي” إلا أنها تلقت تعليقات سلبية من جانب متابعيها السعوديين عبر “انستقرام”، وذلك بسبب دخولها في وصلة رقص مع الفتاة المراهقة.

وكشفت اللقطات المقتطعة من حفل ميريام فارس في القرية العالمية في دبي في يناير عام 2018 ، حيث دعت النجمة اللبنانية الفتاة السعودية للرقص معها على خشبة المسرح، لكنها سألتها: “هل يمكن أن ترقصي كونك سعودية؟.. وهل سيوافق والداك؟”، لترد الفتاة بخجل: “إن شاء الله”، وبعدها بدأت الفتاة في تعليمها بعض الحركات الراقصة على الطريقة التقليدية السعودية.

الفيديو قوبل بحالة من الانقسام بين الجمهور، حيث استنكر البعض تصرف ميريام فارس، رافضين تصرف الفتاة السعودية خاصة وأنها محجبة، بينما قال آخرون أن النجمة اللبنانية قد نشرت المقطع لأنها تريد أن تغني في السعودية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي لم تقصد الإساءة للمجتمع السعودي بأي شكل.