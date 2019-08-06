السبت.. سداسي شرارة في مهرجان محكى القلعة

تحيى فرقة سداسي شرارة حفلاً موسيقياً، يوم السبت الموافق 24 أغسطس من الشهر الجاري، في مهرجان محكى القلعة، في دورته الـ

28، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن فرقة السداسي شرارة

تأسست في عام 1980، عندما كون عطية شرارة فرقة، والتى ضمت أبناءه بهدف تقديم المؤلفات الموسيقية التى كتبها خلال مشواره الفنى، ويشارك معها حالياً أحفاده من الموسيقيين الشباب.