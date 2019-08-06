شاهد.. محمد رمضان رقم واحد في سوريا

تصدر الفنان محمد رمضان المركز الأول بأغنية "إنساي"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "إنساي رقم واحد فيTop10 الأكثر إستماع هذا الأسبوع في سوريا".
يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخراً كليب بعنوان "إنساي"،
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