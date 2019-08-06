شاهد.. محمد رمضان رقم واحد في سوريا

تصدر الفنان محمد رمضان المركز الأول بأغنية "إنساي"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "إنساي رقم واحد في Top10 الأكثر إستماع هذا الأسبوع في سوريا". Top10 الأكثر إستماع هذا الأسبوع في سوريا". يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخراً كليب بعنوان "إنساي"، Advertisements ويشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني، كما كسر الكليب حاجز الـ 70 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. ويشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني، كما كسر الكليب حاجز الـ 70 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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