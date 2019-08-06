شاهدوا.. رامي صبري يسخر من محمود العسيلى ويقلده بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 10:54 مساءً - أحيا الفنان رامي صبري حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، احتفالا بطرح ألبومه الغنائي الجديد “فارق معاك”.



وخلال الحفل طلب أحد محبي رامي صبري أن يلتقط صورة معه، فأخذ منه رامي التلفون والتقط الصورة بنفسه، وبعدها قال له: “جامد أنت يعني؟.. معاك واسطه؟” ويعيد بعدها الهاتف لصاحبه، وسط ضحك الحضور على هذه الجملة، والتي قالها من قبل محمود العسيلي لشخص طلب أن يتلقط صورة معه وأثارت الجدل.

وكان صبري قد طرح ألبومه الجديد “فارق معاك” ومن إنتاج “نجوم ريكوردز”، منذ أيام ويضم الألبوم، 12 أغنية، هي “بتاع بنات”، و”أنا بابا”، و”حاول تنساني”، و”قولت اللي عندي”، وهو في كده”، و”بقابل ناس”، وأنا بعترفلك”، و”صعبان عليا”، و”وعجبي”، و”حكاية حبنا”، و”بتهتمي”، و”فارق معاك”.