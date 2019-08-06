مشهد مروع.. شاهدوا كيف تم إنقاذ رأس طفل علق بين قضبان نافذة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 10:54 مساءً - تمكن رجل من إنقاذ طفل عمره 6 سنوات معلقا من رأسه في قضبان النافذة بينما جسمه يتدلى في مشهد مروع.

ونشرت قناة “CGTN” مقطع فيديو مروعا للحادث الذي وقع في مبنى سكني في مدينة نانيانج بمقاطعة خنان بوسط الصين، وذكرت التقارير أن الطفل كان في منزله عندما علقت رأسه بين قضبان نافذة في الطابق السادس.

وتمكن أحد السكان من الهبوط بواسطة حبل قام بلفه حول وسطه وحمل الطفل ليبقيه ثابتا حتى وصل رجال الإطفاء وقاموا بكسر باب الغرفة للوصول إلى الطفل وقطع القضبان.