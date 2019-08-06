كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 10:54 مساءً - رصدت زبونة في محطة وقود بولاية كانساس الأميركية مشهداً غريباً لثعبان ينزلق خلف شاشة تعمل باللّمس لمضخّة الوقود.
وقالت هولي مالكامز إنّها اعتقدت في البداية أنّ ما كانت تراه على الشاشة هو مقطع فيديو، حتى أدركت أنّه كان ثعباناً داخل الآلة.
وأضافت أنّها عندما انتهت من ملء سيارتها بالوقود، ذهبت إلى الموظفين لتنبيههم، أو ما إذا كانوا ينفذون مقلباً بها، حيث لم يفهموا ما الذي تتحدث عنه هولي لذا قامت بعرض مقطع الفيديو لهم، وسرعان ما أصيبوا بالهلع.
وقالت محطة الوقود إنّ موظفاً قام بتفكيك الشاشة في اليوم التالي وأطلق سراح الثعبان.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد صادمة.. ثعبانٌ محاصرٌ داخل آلة تعمل باللّمس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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