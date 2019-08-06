كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 10:54 مساءً - خاضت الفنانة ديما بياعة تجربة عائلية جديدة تجمعها بزوجها أحمد الحلو وولديها ورد وفهد من طليقها تيم حسن ووالدتها مها المصري خلال عطلتهم الصيفية.



ونشرت النجمة السورية مقاطع فيديو حماسية مع إبنها الصغير فهد وهما يقومان بمغامرة رياضية بالمنطاد خلال وجودهما في إحدى المنتجعات في إمارة الفجيرة، وعلقت عليها بالقول “أحلى شي وقت ولادكن بيكبروا وبصيروا رفقاتكن. الله يحميهم ويوفقهم”. ونشرت النجمة السورية مقاطع فيديو حماسية مع إبنها الصغير فهد وهما يقومان بمغامرة رياضية بالمنطاد خلال وجودهما في إحدى المنتجعات في إمارة الفجيرة، وعلقت عليها بالقول “أحلى شي وقت ولادكن بيكبروا وبصيروا رفقاتكن. الله يحميهم ويوفقهم”. كذلك نشرت صورة رومنسية مع زوجها ظهرت فيها وهي تحتضنه بحب كبير واعتلت معالم السعادة على وجهها، ما أثار إعجاب الجمهور الذي انهال على الصورة بالتعليقات الإيجابية التي أثنت على العلاقة المميزة التي تجمعهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ديما بياعة تخوض تجربة خطيرة مع ابنها الصغير.. وهذا ما فعلته مع زوجها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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