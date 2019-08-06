مع اقتراب عرض فيلمه الجديد.. أحمد حلمي: ركبي بتخبط في بعض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري أحمد حلمي البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “خيال مآتة”، والذي من المقرر عرضه ابتداء من يوم الخميس القادم 8 أغسطس.

الفنان المصري عبر عن خوفه الشديد مع اقتراب عرض الفيلم، حيث أرفق البوستر بتعليق قال فيه: “عيد كبير إن شاء الله.. الواحد ركبه يتخبط في بعض كل ما العيد يقرب.. يارب يعجبكوا”.

وقد ظهر البوستر كل أبطال الفيلم، وهم أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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وكان الفنان أحمد حلمي قد نشر مؤخرا الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد “خيال مآتة”، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى القادم.

الفنان المصري ظهر في تريلر الفيلم بملامح مختلفة تماما، حيث ظهر بإطلالة رجل عجوز، كما أن نبرة صوته كانت مختلفة أيضا.

حلمي أرفق الإعلان الدعائي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “فيلم خيال مأته - العيد الكبير ٢٠١٩ - اتمني من كل قلبي انه يعجبكوا – يارب”.

وحرصت الفنانة المصرية منى زكي على تهنئة زوجها بفيلمه الجديد، حيث كتبت تعليق تضمن الكثير من الرسومات لقلوب.