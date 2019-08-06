عبدالله الطليحي يرزق بمولوده الثاني.. شاهد أول صورة له

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزق الفنان الكويتي عبدالله الطليحي بمولوده الثاني من زوجته، وأعلن هذا الخبر السعيد لجمهوره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان الكويتي نشر صورة له وهو يحمل مولوده الجديد، لكنه حرص على إخفاء ملامح وجهه، وكشف أنه أطلق عليه اسم “شاهين”، حيث كتب: “الحمدلله على تمام النعمه واكتمال المنه اكرمني الله بمولود اسميته (شاهين)”.

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وأضاف مازحا: “ولا أشوف واحد يناديني عبدالله بوشاهين واقطع.. اللهم اجعله من الصالحين والبارين قولو آميييين #الهام_شاهين”.

وكان الفنان الكويتي عبدالله الطليحي قد تزوج في 20 يناير 2016 من كريمة السيد «محمد الباطني» وهي ابنة أخ مدربه في رياضة الملاكمة الكابتن صلاح الباطني، ورزق منها بإبنته الأولى «إلهام» في أكتوبر 2016”.

يذكر أن الفنان عبدالله الطليحي كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “عذراء”، وهو من بطولة الفنانة شجون الهاجري، وتدور قصته حول الإهمال الأسري الذي عاشته الطفلة “عذراء”، وما سبب لها من مشاكل ونكسات مؤلمة في حياتها مما أثر عليها في مستقبلها والذي حدث لها لم يكن في الحسبان.