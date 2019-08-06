«الفيل الأزرق 3» لكريم عبد العزيز في الطريق بعد نجاح أول جزأين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فكر صناع فيلم «الفيل الأزرق»، بعد نجاح الجزء الثاني من فيلمهم من خلال ردود الأفعال وتحقيق إيرادات كبيرة والتى استطاع تحقيقها في أقل من أسبوعين، بعد وصوله لـ40 مليون جنيه واستمرار عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي، في عمل جزء جديد من أحداث العمل.

ومن المقرر أن يكون بطولة الجزء الثالث للفيلم لكريم عبدالعزيز ونيللي كريم، حيث انتهي رسميًا في الجزء الثاني من أدوار هند صبري وإياد نصار بعد مقتلهم في أحداث العمل.

وشهد نهاية الجزء الثاني بداية للجزء الثالث من خلال فتح باب جديد للأحداث عندما انتقل «الجن» الذي سكن خالد الصاوي في الجزء الأول وسكن هند صبري في الجزء الثالث لينتقل في نهاية الأحداث لكريم عبدالعزيز، وتبدأ رحلة الدكتور النفساني يحيي مع ذلك الأمر في الجزء الثالث.

ويشارك في بطولة «الفيل الأزرق» كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وخالد الصاوي وتأليف أحمد مراد وإنتاج سينرجي المنتج تامر مرسي وإخراج وموسيقى هشام نزيه وإخراج مروان حامد.