أصالة تنشر بوستر أغنيتها الجديدة نكتة بايخة مع موعد طرحها

نشرت الفنانة إصالة بوستر أغنيتها الجديدة نكتة بايخة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت أصالة "انتظروا أغنية نكتة بايخة من ألبوم فى قربك الليلة الساعة 12 بتوقيت القاهرة على deezer". وحاز الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: بالتوفيق والنجاح يارب حبيبتي أصوله ــ انا وقلبى على نار ــ وانشاء الله تكسرى الدنيا. Advertisements من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس القادم، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزها :"بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها قد يهمك ايضاً: وصفٌ "غير متوقع" لأصالة عن علاقتها بابن زوجها طارق العريان أصالة تُصرِّح بسفرها إلى كوريا لإجراء جراحة في وجهها

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