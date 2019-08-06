شكرا لقرائتكم خبر عن Hobbs & Shaw يحقق 180 مليون دولار أمريكي في 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، بطولة النجم العالمى دواين جونسون والممثل جايسون ستاثام، 180 مليون دولار إيرادات حول العالم وذلك بعد طرحه في 2 أغسطس الماضي.

فيلم Hobbs & Shaw، هو استكمالاً لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious، التى نجحت فى تحقيق 5.1 مليار دولار، منذ طرحها فى 2001، وحتى أخر جزء منها العام الماضى، ومن المرجح أن يتم إصدار الجزء التاسع من السلسلة منتصف العام المقبل.

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الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious سيكون لأول مرة الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدورالفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شريرمعزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.