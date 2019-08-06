بعد تصدره "التريند" بسببها.. عمرو عبدالجليل يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تغريدة الفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان عمرو عبدالجليل إن تغريدة "أهم حاجة في الفشل إنك تفشل إنك تبقى فاشل، فاتنجح"، والتي تم تداولها على السوشيال ميديا، وجعلته يتصدر "تريند" موقع "تويتر" فُهمت على نحو خاطئ.

وأضاف عبدالجليل، في تصريح خاص لمصراوي، أن القصة بدأت عندما حضر إحدى الورش الفنية مع عدد من المواهب الشابة ، وتحدث عن أهمية أن يمر الفنان بـ3 خطوات رئيسية عند البدء في دور جديد، وهو أن يأتي الفهم في المقدمة، ثم يليه الإحساس، وبعد ذلك يأتي الأداء، فإن لم يفهم الفنان ما المطلوب منه لن يستطيع التعبير عنه، فينتج أداءً فاشلا.

وتابع: "قلت أن الشخص لازم يفشل في بداياته لأنه هيتعلم من فشله، وإن لم يفشل فلن يتعلم شيئا"، موضحا أنه شخصيا فشل عدة مرات ونجح مرات أخرى، وتعلم من فشله أكثر مما تعلمه من نجاحه.

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واستطرد: "اللي كنت عايز أوصله كمثال، إني مثلا لو اتحرق دمي قبل كدا، وبعدين جالي دور بشخصية حد اتحرق دمه، فأنا أكتر شخص هايقدر يعبر عن الموقف لأني مريت بيه، أما لو ماتحرقش دمي قبل كدا فهمثل وهيبقى دمي تقيل ومصطنع وهفشل بالطبع"، لافتا إلى أنه من الضروري أن يمر الأشخاص بمشاعر مختلفة حتى يستطعوا التعبير عنها، لأن الفشل سبب من أسباب النجاح.

وردا على تحريف ما قاله عن الفشل، أكد عبدالجليل أن أغلب الأشخاص تعتبر كل كلامه ضحك وهذا سبب تحريف الجملة، موضحا أنه إذا قال لشخص مساء الخير يضحك.

يذكر أن عمرو عبدالجليل كتب تغريدة، عبر حسابه على تويتر: "أهم حاجة فى الفشل، إنك تفشل إنك تبقى فاشل فاتنجح"، وتم تدوالها على نطاق واسع عبر موقع تويتر، ما جعله يتصدر قائمة الأكثر تداولا، وأبدى الكثير عدم فهمهم لما يقصده عبدالجليل.