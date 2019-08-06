بعد حادث معهد الأورام.. شريهان تدعو لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أدانت النجمة شريهان حادث معهد الأورام الإرهابي، الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".
ونشرت شريهان صورة لعلم مصر، ودعت من خلالها للبلد وشعبه، وعلقت قائلة: "اللهم أجعل هذا البلد آمنا مطمئناً، اللهم من أرادَ لهذا الوطن وشعبه الكريم السوء فأشغله فى نفسهِ وأجعل تدبيرهم تدميرهم".
وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح أمس، انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.
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