بالمايوه والنظارة.. جلسة تصوير جديدة لابنة علي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، جلسة تصوير جديدة لابنتيهما "مليكة" عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

وظهرت مليكة خلال الجلسة بالمايوه والنظارة.

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يذكر أن أسرة ندى قد احتفلت بعيد ميلاد مليكة الأول في مايو الماضي، وهو الحفل الذي غاب عنه علي ربيع.

وكانت ندى محمود كشفت في 19 أبريل الماضي عن انفصالها عن نجم مسرح مصر، وذلك بعد أن نشرت تدوينة عبر حسابها بـ"إنستجرام" قالت فيها: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

كما أكدت والدتها في تصريحات صحفية صحة انفصالهما.