على هامش عرض"Angry Birds 2".. جلسة تصوير "كوميدية" لريا أبى راشد في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد جلسة تصوير لها، على هامش وجودها في الكويت.

وارتدت ريا خلال ظهورها فستانا طويلا، وغلب عليها الطابع الكوميدي، وظهرت مع angry bird، وبعض الأطفال.

وعلقت على الصور: "شكرا لجمهور الكويت على الترحيب والحماس، بحبكن وايد".

يذكر أن ريا أبي راشد سافرت إلى الكويت لحضور العرض الأول لفيلم "Angry Birds 2" في الكويت، أمس، بعد أن عُرض في الإمارات أول أمس.