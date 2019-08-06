رسالة من شريف منير عن الموت.. ويرد على متابعة: "مش مكتئب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مكتوب عليها بعض الكلمات عن الموت، وضرورة التواصل مع الآخرين.

وظهر على الصورة: "اشبعوا من بعضكم، فالموت لا يعطي إنذارا، واسألوا عن بعضكم فلا أحد يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء وتحملوا بعضكم، لأن الندم لن يعيد الذي رحل".

Advertisements

وهو ما تفاعل معه متابعي منير، وأكدوا صحة ما قاله، وبعضهم روى بعض القصص تخصهم عن الموت.

فيما كتبت له متابعة: "حساك مكتئب"، لكنها رد عليها نافيا: "مش حقيقي".

يذكر أن شريف منير استخدم كلمات من أغنية "أنا ابن مصر"، في تعقيبه على حادث معهد الأورام الإرهابي.