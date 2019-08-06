تراند اليوم : اتهمت بنسيانها.. صديقة صابرين بورشيد : راعوا مشاعري...

ونشرت في الشرقاوي مقطع فيديو على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لترد من خلاله على اتهامها هي وزميلاتها بنسيان الفنانة الراحلة صابرين بورشيد.
وأضافت من خلال الفيديو عن حزنها الشديد على وفاة صديقتها صابرين بورشيد، منهارة من البكاء بعد اتهامها بنسيان صديقتها واستكمال حياتها.
وقد ظهرت في الفيديو بملامح يتخللها الحزن الشديد والتأثر ، مؤكدة أنه بالرغم من ممارسة حياتها بشكل طبيعي إلا أنها ما زالت تشعر بالألم والحزن على فقدان بورشيد.
وأشارت إلى أنها تحاول الحصول على طاقة إيجابية من خلال التواصل مع الجمهور والعودة للعمل، لكن لم يبرد قلبها أبدا هي وزميلاتها، مطالبة الجمهور بمراعاة مشاعرها.