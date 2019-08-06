علقت الفنانة ريم عبدالله، بطلة مسلسل ”العاصوف”، على شائعة وفاتها والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نشرت” ريم ” مقطع فيديو لها على ” سناب شات ” ، وظهرت فيه وهي تستمع إلى أغنية أثناء وجودها في السيارة.
وكتبت معلقة عليه: ” أنا بخير جعلني ما انحرم من وجودكن ” .
وكان قد انتشر على ” تويتر ” مؤخراً، هاشتاج عن وفاة ريم عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ريم عبدالله ترد على شائعة وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.