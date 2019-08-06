بالفيديو: ريم عبدالله ترد على شائعة وفاتها

علقت الفنانة ريم عبدالله، بطلة مسلسل ”العاصوف”، على شائعة وفاتها والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت” ريم ” مقطع فيديو لها على ” سناب شات ” ، وظهرت فيه وهي تستمع إلى أغنية أثناء وجودها في السيارة.

وكتبت معلقة عليه: ” أنا بخير جعلني ما انحرم من وجودكن ” .

وكان قد انتشر على ” تويتر ” مؤخراً، هاشتاج عن وفاة ريم عبدالله.