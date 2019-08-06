بالصور.. ياسمين عبد العزيز تعيد ذكريات لقاءاتها التليفزيونية

استعادت الفنانة ياسمين عبد العزيز ذكريات لقاءاتها التليفزيونية في السنوات الماضية، حيث نشرت مجموعة من الصور الجديدة، لديها عبر حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات، من خلالظهورها في برنامج "معكم مني الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر خاصية استوري "الانستجرام".
يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز قدمتآخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" فى رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، واحمد العوضى، وثراء جبيل، ومراد مكرم، واخرون، تأليف أمين جمال، وإخراج حسام على.
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