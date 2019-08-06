شاهد.. رد صادم من ريهام سعيد لـ محمد رمضان

صرحت الإعلامية ريهام سعيد، عن إنسانيةالفنان محمد رمضان، و وصفته بأنه شخص خيري، ويقوم بأعمال إنسانية، وكثيرا ما ساعدها في أعمال الخير ببرنامجها.
وأضافت قائلة: أن الفنان محمد رمضان مثال للإنسان الناجح، و أنهحقق نجاحاً كبيراً رغم أنه لم يكمل الـ 30 من عمره.
وجاء ذلك خلال برنامج "صبايا الخير"، عبر قناة الحياة الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما
ورد الفنان محمد رمضان عليها موضحاً: "كنت بطمن عليكي على طول من ياسر سليم .. وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين
عموماً حمدلله ع سلامتك يا ريهام نورتي الشاشة وثقة في الله نجاح".
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