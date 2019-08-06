بالصور.. ميريام فارس تقضي أجازتها في لبنان

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها وجمهورها بمجموعة من الصور وطلت بإطلالة انيقة خلال قضائها لعطلتها الصيفية في لبنان ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". قائلة:" قضيت يوم حلو ببلدي ". يذكر ان ميريام فارس قد أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، مما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين . Advertisements

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