بالفيديو.. يحيى علاء يطرح أحدث كليباته "هاتي حضن"

طرح الفنان يحيى علاء أحدث كليباته بعنوان "هاتي حضن"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو من كلماته، و ألحانه، وتوزيع كريم بيدق، و إخراج أحمد علاء الجندي. ألحانه، وتوزيع كريم بيدق، و إخراج أحمد علاء الجندي. يذكر أن الفنان يحيى علاء Advertisements طرح سابقاً أغنية بعنوان "كاس حب"، وهي من ألحانه، و كلمات محمد السيد، و توزيع محمود خميس وعمرو حمدين، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب. طرح سابقاً أغنية بعنوان "كاس حب"، وهي من ألحانه، و كلمات محمد السيد، و توزيع محمود خميس وعمرو حمدين، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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