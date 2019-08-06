يالفيديو.. لطيفة تحيي حفلا غنائيا بتونس

نشرت المغنية التونيسية لطيفة فيديو لها خلال إحيائها حفلا غنائيا على خشبة قرطبة بتونس بمهرجان بنزرت الدولي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سهرة طبرقة كانت كبيرة وتاريخية واستثنائية نجحت خلالها لطيفة العرفاوي في تأكيد نجوميتها العربية وكانت عودتها كبيرة بعد سنوات من الغياب عن أجواء المهرجانات الصيفية . التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سهرة طبرقة كانت كبيرة وتاريخية واستثنائية نجحت خلالها لطيفة العرفاوي في تأكيد نجوميتها العربية وكانت عودتها كبيرة بعد سنوات من الغياب عن أجواء المهرجانات الصيفية . قائلة:" ليلة من أحلى الليالي بمهرجان بنزرت الدولي .. شكراً ليكم أحلى جمهور ".

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