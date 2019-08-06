شاهد.. أحمد الشامي ينشر ردود أفعال متابعي واما وأغنيتهم الجديدة

نشر المغني بفرقة "واما" أحمد الشامي ردود أفعال متابعيه عن أغنيتهم الجديدة بعنوان "الصيف ابتدى" بعد طرحها، وهى نفس الأغنية التى تحمل اسم الألبوم الذى سيتم طرحه خلال أيام، وذلك عبرحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بـ خاصية استوري الانستجرام. خلال أيام، وذلك عبرحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بـ خاصية استوري الانستجرام. وأبدى متابعو "واما " إعجابهم الشديد بالأغنية . بالأغنية . Advertisements "الصيف ابتدى" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، ويأتى طرحها لتكون الثانية بعد أغنية "شمس بحر" و التى تم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى.

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