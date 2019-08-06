بالفيديو.. رامي صبري يكشف كواليس حفل الساحل الشمالي

كشف الفنان رامي صبري كواليس حفله في "راكان" بالساحل الشمالي، والتي أقيمت الجمعة الماضي. ونشر الفنان رامي صبري فيديو الكواليس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". Advertisements ومن ناحية آخرى ينتظر الفنان رامي صبري، ردود أفعال جمهوره وذلك بعد طرحه ألبوم جديد بعنوان "فارق معاك"، و هو يضم 12 أغنية من بينهم: "بتاع بنات"، أنا بابا،" "حاول تنساني"، "قولت اللي عندي"، "هو في كده"، "بقابل ناس"، "انا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي". معاك"، و هو يضم 12 أغنية من بينهم: "بتاع بنات"، أنا بابا،" "حاول تنساني"، "قولت اللي عندي"، "هو في كده"، "بقابل ناس"، "انا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي".

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