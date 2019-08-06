شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الميناء تمثل مصر فى مهرجان فيزا فور ميوزيك بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة الميناء لشد الرحال إلى بلاد المغرب للمشاركة فى فعاليات النسخة السادسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، الذى تحتضنه العاصمة المغربية الرباط بداية من 20 نوفمبر المقبل.

وجاء اختيار الميناء لتكون ممثلة عن الوسط الموسيقى المصري باعتبارها الفرقة المصرية الوحيدة التى تشارك هذا العام فى الموسم الجديد من المهرجان الموسيقى الشهير فى الرباط، والذى يحتضن أكثر من 24 حفلة موسيقية مختلفة على مدار أربعة أيام متتالية، وتم إعلان مشاركتها ضمن اللائحة الأولية للتجارب الموسيقية الدولية التى تم اختيارها من أصل أكثر من 200 مشروع موسيقى تقدموا لأخذ "تذكرة" حضور للمهرجان.

واحتفت الميناء مؤخرًا بإطلاق أغنية "GTA" التى اكتسبت بها لقب أول فرقة مصرية وعربية تسجل أغنية فى استوديو Abbey Road العالمى، الذى سجل به كبار نجوم المزيكا العالمية، مثل مايكل جاكسون والبيتلز وبينك فلويد، وذلك عقب فوزهم فى مسابقة "Aloft" الموسيقية الدولية فى الإمارات نتاجها منحة فنية من يونيفرسال ميوزيك العالمية، قامت الفرقة على إثرها بتصوير الكليب مؤخرًا فى دبى.

وتعد الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى مجال الأندرجراوند والمزيكا البديلة فى مصر، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنوات الأربعة، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها "إسكندرية" و"الأهلى" و"صاحب"، وتضم الموسيقيين أحمد عبد الرسول بعزف البيز جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى "هاى لابا".

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ويقدم المهرجان للجمهور المغربى توليفة سماعية متنوعة المذاقات الموسيقية الدولية من مختلف دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وعمق القارة السمراء مع انفتاح أوروبى، وحتى أقاصى آسيا، وتجتمع تلك التجارب تحت مسمى "السوق الموسيقى"، أكثر منه مجرد مهرجان للحفلات الغنائية، حيث يعتبر "ملتقى" و"منتدى" ثقافي موسيقي بشكل عام يجمع كل المهتمين بمجال الموسيقى العالمية من موسيقيين وفرق غنائية ومنظمى حفلات ووكلاء أعمال ومديرى مهرجانات وحتى الجمهور نفسه، فهو يهدف لتكوين رابطة موحدة لكل المهتمين بالمجال الموسيقى من حول العالم ويجمعهم تحت مظلة واحدة، مجسدًا فكرة اختيار اسمه "موسيقى بدون تأشيرة"، وهى أن المزيكا عابرة للحدود وتتخطى اختلاف اللغات والثقافات.