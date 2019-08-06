أتوغاسرو الليبية.. التين والزيتون وكنيسة ومسجدان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أتوغاسرو أو القصير هي تصغير لكلمة قصر، قرية أمازيغية في مدينة يفرن الليبية، سميت بهذا الاسم لاحتوائها على 7 قصور تاريخية.

تحتضن قرية أتوغارسو التاريخية 15 معصرة زيتون، وتتميز بكثرة أشجار التين والزيتون والنخيل، وبها شارعان رئيسان وتحيط بها آبار عدة جوفية صالحة للشرب.

كان الأجداد الأولون بالمدينة يعتنقون اليهودية والمسيحية حتى دخلها الإسلام، وتحتضن المدينة كنيسة ومعبدا يهوديا تاريخيين، كما يوجد بها مسجدان كبيران.

كانت أتوغاسرو مقرا للمجاهدين ضد الاستعمار الإيطالي، واتخذها سليمان الباروني مقرا له وعاصمة لأول حكومة مستقلة في العصر الحديث عام 1912، وكانت "يفرن" قبل ذلك مقر متصرفية الجبل أيام الدولة العثمانية.