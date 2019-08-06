10 أفلام مصرية في مهرجان "مالمو للسينما العربية"

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة ضمن دورته الـ9، والمقامة بين 4 و8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتمثلت الأعمال في 7 أفلام طويلة و3 قصيرة، في برامج المهرجان المختلفة.

ويتنافس فيلمان ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، هما "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد و"الضيف" لهادي الباجوري، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان أيضاً، "الكيلو 64" لأمير الشناوي و"الشغلة" لرامز يوسف.

أما مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان فستتضمن 3 أفلام مصرية وهي "ما تعلاش عن الحاجب" لتامر عشري، و"شوكة وسكينة" لآدم عبدالغفار و"إكسترا سيف" لنوران شريف.

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وفي الأقسام غير التنافسية يُعرَض فيلم "تراب الماس" لمروان حامد ضمن قسم "ليالي عربية".

وينظم المهرجان أمسية خاصة يُبثّ فيها "يوم الدين" لأبوبكر شوقي، إضافة إلى عرض صباحي مُوجّه للأسر، "الفارس والأميرة"، الذي يعد أول فيلم تحريك طويل مصري، ويعود به المؤلف والمخرج بشير الديك إلى السينما بعد سنوات من الغياب، ويستضيف مهرجان مالمو عرضه الدولي الأول.

وتحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو، المخرج محمد قبلاوي، عن المشاركة المصرية هذا العام قائلاً: "منذ تأسيس المهرجان عام 2011 والسينما المصرية حاضرة بشكل كبير سنوياً، وهو حضور بديهي ومنطقي لأنك لا يُمكن أن تُنظم مهرجاناً للسينما العربية دون عرض الأفضل في أعرق وأكبر صناعة سينمائية عربية".

وأضاف: "في العام الماضي كانت مصر ضيف شرف المهرجان، وفي الدورة الـ9 يستمر الحضور المصري عبر مجموعة أفلام مختارة بعناية لتُلقي الضوء على الاتجاهات المختلفة للسينما المصرية ببعديها السائد والمغاير".



