ميريام فارس توثق لحظاتها الجميلة بعد يوم طويل في الربوع اللبنانية

في أحدث ظهور لها، اطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بصور جديدة نشرتها على حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي تستمتع بوقتها في الربوع اللبنانية.

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اختارت ميريام لهذه المناسبة فستاناً متعدد الالوان، جميل، يليق بالأجواء الصيفية في لبنان.

من جهة أخرى، تلتقي “فارس” جمهورها بحفل فني ستحييه في لندن يوم الاحد، تاريخ 18 آب/أغسطس الجاري.

آخر أعمال “فارس” أغنية “قومي” اطلقتها منتصف كانون الاول/ديسمبر الفائت كلمات وألحان يوسف العناني، توزيع حسام الدين، مكس وماسترينغ جاسم محمد. والكليب حمل توقيع شريف ترحيني.