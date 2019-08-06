فن ومشاهير

ميريام فارس توثق لحظاتها الجميلة بعد يوم طويل في الربوع اللبنانية

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Aug 06, 2019

في أحدث ظهور لها، اطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بصور جديدة نشرتها على حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي تستمتع بوقتها في الربوع اللبنانية.

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اختارت ميريام لهذه المناسبة فستاناً متعدد الالوان، جميل، يليق بالأجواء الصيفية في لبنان.

من جهة أخرى، تلتقي “فارس” جمهورها بحفل فني ستحييه في لندن يوم الاحد، تاريخ 18 آب/أغسطس الجاري.

آخر أعمال “فارس” أغنية “قومي” اطلقتها منتصف كانون الاول/ديسمبر الفائت كلمات وألحان يوسف العناني، توزيع حسام الدين، مكس وماسترينغ جاسم محمد. والكليب حمل توقيع شريف ترحيني.

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