هل يقبل ولي عهد بريطانيا المشاركة في أحدث أفلام جيمس بوند؟

منذ أسابيع قام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بجولة في موقع تصوير فيلم “جيمس بوند” الجديد في إستوديوهات باينوود على مشارف لندن وذلك بحضور الممثل دانييل كريج، الذي يجسد دور عميل المخابرات البريطانية للمرة الخامسة، والممثلين ريف فاينز وناعومي هاريس اللذين يجسدان دور ”إم“ قائد الخدمة السرية والسكرتيرة الآنسة مونيبيني.

وخلال الزيارة التي تهدف إلى الاحتفال بمساهمة سلسلة أفلام بوند في صناعة الأفلام البريطانية، اصطحب كريج وفاينز ولي العهد في جولة داخل مكتب ”إم“ كما شاهد تشارلز تصوير أحد المشاهد على شاشات الكاميرا. وعرض كريج على تشارلز سيارتين من طراز أستون مارتن الذي يظهر عادة في أفلام بوند.

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وبعد هذه الزيارة بأسابيع نقل موقع صحيفة “ذا صن”، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، البالغ من العمر 70 عاما، تلقى دعوة للعب دور صغير، في الفيلم والآن هو يدرس الموضوع، ومن المرجح أن يبقى قراره قيد السرية.

نذكر أن الفيلم واسمه المبدئي ”بوند 25“ من إخراج الأميركي كاري جوجي فوكوناجا ومن المقرر أن يصدر في نيسان/أبريل 2020.

وسيجسد دور الشرير في هذا الفيلم الممثل رامي مالك، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في شباط/فبراير الفائتعن تجسيده لشخصية مغني فرقة كوين الراحل فريدي ميركوري في فيلم ”الملحمة البوهيمية“ (بوهيميان رابسودي).