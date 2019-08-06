أمل حجازي تُفضِّل جبل عرفات على المسارح

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلت المغنية اللبنانية المعتزلة أمل حجازي بفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه بملابس الإحرام، وهي تؤدي فريضة الحج.

وتحدثت لمتابعيها قائلة: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني، وأشكر الله على كل النعم، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحج. أشكر الله على هذه النعمة، بدل أن أكون واقفة على المسرح، سأكون واقفة بين أيدي ربنا على جبل عرفات، ربنا يتقبل".



يُذكرأن "حجازي" ارتدت الحجاب في العام 2017 معلنة أنها كانت تعيش وسط الصراع بين الفن والدين، وأنها كانت تطلب الهداية بشكلٍ مستمر، مؤكدة على أنها لا تنتقص من الفن الذي يضم فنانين محترمين، إلا أنها تشعر بالسعادة أكثر في الطريق الذي اختارته.