شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة..ملحم زين يحيى حفلا غنائيا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني ملحم زين لإحياء حفلا غنائياً كبيراً في لبنان ضمن فعاليات افتتاح مهرجان القبيات الدولية، ومن المقرر إقامه الحفل يوم الجمعة 9 أغسطس الحالي. Advertisements ويقدم ملحم زين خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد وهى "صفي قلبي"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"..وغيرها يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره بلبنان.

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