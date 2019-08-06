شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية أوبرالية مصرية تصدح بصوتها فى قاعة ألبرت هول الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستضيف قاعة "ألبرت هول الملكية" في لندن يوم غد، الأربعاء 7 أغسطس السوبرانو المصرية، فاطمة سعيد، في حفل ضمن إطار حفلات "البروم" الموسم 26 ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وسوف تغني سعيد القداس الجنائزي لفولفغانغ أماديوس موتسارت (كوشيل 626 في سلم ري الصغير)، بمصاحبة أوركسترا هيئة الإذاعة البريطانية الوطني وكورال مقاطعة ويلز، بقيادة ناتالي شتوتسمان، وبالاشتراك مع الميتزوسوبرانو، كاثرين رادج، والتينور، صاني بوي دلادلا، والباص، ديفيد شيبلي.

وبذلك تكون سعيد هي المصرية الأولى التي تغني في قاعة "ألبرت هول الملكية"، التي تعد أحد أهم القاعات الموسيقية في أوروبا، وتتسع لـ 5267 متفرجا، وافتتحت في عهد الملكة فيكتوريا عام 1871.

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وفاطمة سعيد هي سوبرانو مصرية حصلت على 3 جوائز في مسابقة الغناء الأوبرالي "فيرونيكا دن" بمدينة دبلن، إيرلندا عام 2016، وهي: جائزة الجمهور، جائزة أفضل أداء عن آريا موتسارت، وجائزة لجنة التحكيم. وقد بدأت الغناء منذ الصغر، ودرست على يد المغنية المصرية الشهيرة، نيفين علوبة، ثم تابعت دراستها الموسيقية في ألمانيا، حيث التحقت هناك بمدرسة هانس آيسلر بمدينة برلين.

حصلت بعد ذلك على منحة في أكاديمية مسرح لاسكالا بميلانو، لتكون أول مغنية مصرية تدرس في هذه الأكاديمية، وفي عام 2012 حصلت على جائزتين في الغناء من مدينة اسطنبول.

يذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح درع الإبداع والتميز للسوبرانو المصرية فاطمة سعيد، في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب باعتبارها أحد النماذج المصرية الشابة التي رفعت اسم مصر في المحافل الدولية، بعد فوزها بلقب أفضل سوبرانو في العالم.